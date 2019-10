Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Rato de Biblioteca – Espetáculo do festival infantil Fetico. No Teatro IFG, às 11 horas. Entrada franca. Rua 75, nº 46, Centro. IGI – A Árvore da Vida – Espetáculo do festival infantil Fetico, com Grupo Experimental de Teatro. No Teatro Sesc Centro, às 19 horas. Ingressos: R$ 15 (inteira), R$ 5 (traba...