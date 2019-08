Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA SHOW Djavan – No projeto A Casa, a partir das 22 horas. Ingresso: R$ 160 (inteira). Valor de 1° lote, sujeito a alteração de acordo com a demanda. Assinante do POPULAR tem desconto de 50% no valor de inteira na compra de até dois ingressos. GO-020, km 8, saída para Bela Vista de Goiás. Titãs – Turnê Tr...