Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Teorema XXI – Espetáculo com Grupo XIX de Teatro. No Museu de Arte de Goiânia, às 16 horas. Entrada franca. Rua 1, nº 650, Bosque dos Buritis, Setor Oeste. Os Gordons – Com Cia. Furiosa de Teatro, aaseado na história da Família Adams. No Espaço Sonhus, às 20 horas. Ingresso: R$ 10. Rua 18, anexo ...