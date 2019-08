Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA SHOW Natiruts – No projeto A Casa, a partir das 22 horas. Ingressos: R$ 80 a R$ 160 (inteira), valores de primeiro lote, sujeitos a alteração de acordo com a demanda. GO-020, km 8, saída para Bela Vista. Informações: 9686-6771 e www.acasabox.com.br. Pádua, Vanessa Oliveira e TomChris – Projeto Goiânia Cant...