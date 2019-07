Magazine Confira a programação de lazer deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO No Dorso Instável de um Tigre – Com Cia. Sala 3. Na Vila Cultural Cora Coralina, às 19 horas. Entrada franca (espaço sujeito à lotação de 40 pessoas). Avenida Tocantins, esquina com Rua 3, Centro. A História é uma Istória – Com Grupo Bastet, baseado na obra de Millor Fernandes. Na The Rising Sun Cur...