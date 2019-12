Magazine Confira a programação de lazer de Goiânia neste fim de semana

Sexta-feira TEATRO Nilton Pinto e Tom Carvalho – Especial de Fim de ano. No Teatro Goiânia, às 21 horas. Avenida Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3233-2387. NATAL Banda Sinfônica Jovem de Goiás –Programação Natal do Bem, na Praça Cívica, às 19h30. Entrada franca. Praça Cívica, Centro. Concerto de Natal – Com Orquestra ...