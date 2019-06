Magazine Confira a programação de lazer de fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Os Sofrimentos do Velho Afonso – Com Barbante Cia. de Teatro. No Teatro Sonhus, às 19 horas. Entrada franca. Anexo ao Lyceu de Goiânia, Rua 18, Centro. SHOW Bebel Roriz, Luiz Porto e Adriel Vinícius – Projeto Goiânia Canto de Ouro. No Centro de Cultura Goiânia Ouro, às 21 horas. Ingresso: R$ 20 (...