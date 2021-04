Magazine Confira a programação de filmes da TV por assinatura deste sábado (10) Tem filmes de suspense, a exemplo do recém-lançado 'Assalto ao Banco da Espanha' e de 'Má Conduta', protagonizado por Anthony Hopkins

A noite deste sábado vai do 8 ao 80 na programação dos canais de TV por assinatura. E tudo pensado para que as pessoas permaneçam em casa, evitando aglomerações em tempos sérios de pandemia. Tem filmes de suspense, a exemplo do recém-lançado Assalto ao Banco da Espanha e de Má Conduta, protagonizado por Anthony Hopkins. Mas tem também comédia, a exemplo da mara...