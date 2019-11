Magazine Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida entre os dias 7 e 13 de novembro de 2019

PRÉ-ESTREIA Dora e a Cidade Perdida (Dora and the Lost City of Gold) – EUA e Austrália, 2019. Direção de James Bobin. Com Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria. Aventura, 1h43. 10 anos. Legendado e dublado. Buriti 5, dubl., às 13h45 (somente sábado e domingo). Cine Ritz 1, dubl., às 14h e 16h (somente sábado e domingo). Cinépolis Cerrado 2, du...