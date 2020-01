Magazine Confira a programação de cinema em Goiânia e Aparecida entre 9 e 15 de janeiro

Estreias Adoráveis Mulheres (Little Women) – EUA, 2019. Direção de Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh. Drama, 2h14. 10 anos. Legendado. Cinemark Flamboyant 2 14h45, 17h40 e 20h50. Kinoplex Goiânia 6 13h, 15h45, 18h25 e 21h10. As irmãs Jo, Beth, Meg e Amy amadurecem na virada da adolescência para a v...