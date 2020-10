Magazine Confira a programação de cinema em Aparecida de Goiânia entre 22 e 28 de outubro de 2020

Estreias Os Novos Mutantes (The New Mutants) – EUA, 2020. Direção de Josh Boone. Com Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga, Alice Braga. Suspense de ficção científica, 1h22. 14 anos, legendado e dublado. Buriti 2, dubl., às 15h50, 18h e 20h10. Buriti 5, dubl., às 14h50, 17h e 19h10. ...