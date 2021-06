Magazine Confira a programação de cinema em Aparecida de Goiânia entre 17 e 23 de junho de 2021

EstreiasVenezaBrasil, 2021. Direção de Miguel Falabella. Com Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis, Carol Castro. Drama, 1h31. 16 anos. Buriti 4, às 15h. Buriti 6, às 18h50. Reencontrar o único homem que amou é o sonho de Gringa, dona de um bordel no interior do Brasil. Mesmo cega e muito doente, ela insiste em realizar seu úl...