Magazine Confira a programação de cinema de Goiânia e de Aparecida entre 17 e 23 de outubro de 2019

Estreias Malévola: Dona do Mal (Maleficent: Mistress of Evil) – EUA, 2019. Direção de Joachim Rønning. Com Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson, Michelle Pfeiffer. Fantasia, 1h59. 10 anos. Legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 18h, e 3D, dubl., às 15h30 e 20h30. Buriti 2, dubl., às 14h30, 16h50, 19h10 e 21h30....