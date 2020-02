Magazine Confira a programação de cinema de Goiânia e Aparecida entre os dias 20 e 26 de fevereiro

Estreias O Chamado da Floresta (The Call of the Wild) – EUA, 2020. Direção de Chris Sanders. Com Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens. Aventura, 1h40. 10 anos. Legendado e dublado. Buriti 3, dubl., às 15h, 17h10, 19h20 e 21h30. Cineflix Aparecida 3, dubl., às 14h15, 16h45 e 19h15. Cinemark Flamboyant 5, dubl., às 16h20, e leg., às 19h ...