Magazine Confira a programação de cinema de Goiânia e Aparecida entre 16 e 22 de janeiro

ESTREIAS Jumanji – Próxima Fase (Jumanji: The Next Level) – EUA, 2019. Direção de Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Aventura, 2h04. 12 anos. Dublado e legendado. Buriti 1 Dub. 3D 16h10 e 20h50. Buriti 2 Dub. 14h, 16h30, 19h e 21h30. Buriti 3 Dub. 14h50 e 19h30. Cineflix Aparecida 2 Dub. 22h....