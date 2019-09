Magazine Confira a programação de cinema da Grande Goiânia entre 5 e 11 de setembro de 2019

Estreias It – Capítulo 2 (It Chapter Two) – EUA, 2019. Direção de Andy Muschietti. Com Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain. Terror, 2h50. 16 anos. Legendado e dublado. Buriti 1, dubl., às 15h e 20h15. Buriti 2, dubl., às 16h15 e 19h30. Buriti 4, dubl., às 15h40 e 19h. Buriti 5, dubl., às 17h40 e...