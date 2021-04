Com a vacinação contra o coronavírus caminhando a passos lentos, o momento continua sendo de se manter longe de aglomerações. Para passar o tempo, nada melhor do que ficar zapeando nos canais de TV por assinatura, que prometem bons momentos de diversão neste sábado (24). Para os que gostam do gênero suspense, tem o longa Um Pequeno Favor, mas se sua opção for o terror, que tal assistir a It: Capítulo 2? Se a intenção é rir, há a opção da série Os Últimos Dias de Gilda ou, ainda, ver a franquia Escorpião Rei.