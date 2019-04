Magazine Confira a programação cultural do feriado em Goiânia

HOJE TEATRO Berorrokan – A Origem do Mundo Karajá – Programação do Festival de Teatro infantil de Goiás. No Teatro Goiânia, às 17 horas. Ingresso: R$ 20 (inteira). Avenida Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3201-4684. Tumba La Catumba e o Sumiço da Pandeirola – Programação do Festival de Teatro...