Magazine Confira a programação cultural deste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO Saltimbancos – Com Grupo Arte em Cena. No Teatro Sesc Centro, às 19 horas. Ingressos: R$ 5 (comerciários), R$ 6,50 (conveniados) e R$ 15 (inteira). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Informações: 3933-1714. SHOW Luiz Augusto & Amauri Garcia, Fé Menina e Bel Maia – ...