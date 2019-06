Magazine Confira a programação cultural desta semana em Goiânia

TERÇA-FEIRA (04) Homenagem A marchand Célia Câmara, uma das incentivadoras da profissionalização do mercado de artes em Goiás, ganhará uma exposição em sua homenagem no Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG). O vernissage para convidados será realizado, a partir das 19 horas, no Ambulatório de Medicina Avançada do hospital, com obras de mais de 20 ar...