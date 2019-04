Magazine Confira a programação cultural dessa semana em Goiânia

Terça Confaloni A exposição Frei Confaloni, Via-Sacra será aberta, às 20 horas, na cidade de Goiás. A mostra traz 14 obras do artista formando um conjunto inédito que retrata os passos de Jesus Cristo entre o pretório de Pôncio Pilatos e o Santo Sepulcro. No sábado, às 11 horas, será lançado um livro de PX Silveira com o mesmo título da expo...