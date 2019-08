Magazine Confira a programação cultural da semana Festival Goiânia Noise completa 25 anos e traz quase 40 atrações em shows no Centro Cultural Martim Cererê

Considerado um dos mais importantes e tradicionais festivais de rock do País, o Goiânia Noise, que celebra 25 anos, promete movimentar a cidade entre sexta-feira e domingo, no Centro Cultural Martim Cererê. Na programação, 37 atrações e nomes de peso como Ratos de Porão, Odair José, Mantanza Inc, Terra Cabula e Two Wolves. A produção local está representada c...