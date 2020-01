Magazine Confira a lista oficial dos blocos do Carnaval dos Amigos 2020 Essa será a 18ª edição do evento, que será realizado no dia 15 de fevereiro; veja também o valor dos ingressos

É tradição em Goiânia. Um sábado antes da festa do Rei Momo tem o Carnaval dos Amigos. Em 2020, o evento será realizado no dia 15 de fevereiro e promete levar vários foliões para os oito blocos oficiais e para o show no Parque Vaca Brava, que é aberto ao público. Inspirado nos carnavais tradicionais de cidades como Rio de Janeiro, Recife e Olinda, e ainda pequen...