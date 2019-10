Magazine Confira a discografia completa da banda Carne Doce

Carne Doce (2014) No disco de estreia da banda, as dez canções do álbum brincam com os sotaques goianos, falam sobre fetiches e se intercalam com poesias. Músicas como Benzin (gravada também pelo Boogarins), Fruta Elétrica e Fetiche caíram na graça do público. Princesa (2016) O disco fala sobre o erótico, o amor e a paixão em tons políticos...