Magazine Confira a agenda de eventos neste fim de semana em Goiânia

SEXTA-FEIRA TEATRO O Descobrimento do Brasil – Infantil educativo. No Teatro Goiânia, às 8h30 e às 14h30. Ingresso: R$ 15. Avenida Tocantins, esquina com Rua 23, Centro. Informações: 3201-4684. Fantástico Cotidiano – Infantil, com Juliana Mado e Fernanda Pimenta. No Centro Cultural UFG, às 20 horas. Ingresso: R$ ...