Magazine Confira a agenda cultura dessa semana em Goiânia

Maitê Proença A atriz Maitê Proença (foto) é uma das convidadas do Life Care – Viver Mais e Melhor, evento voltado à saúde e qualidade de vida realizado pela plataforma Ludovica no Shopping Bougainville. A partir das 14 horas, médicos, pesquisadores e nutricionistas vão focar no tema da longevidade. Maitê vai proferir palestra sobre saúde e beleza. Entrada franca. Ru...