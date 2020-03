Magazine Confinado no 'BBB 20', Babu Santana lança música inspirada em som de Tim Maia; ouça 'O pretinho, pobre e feio da favela chegou aqui e representou', canta o ator

Confinado no Big Brother Brasil, Babu Santana lançou na última sexta-feira, 20, a música Sou Babu em todas plataformas digitais. Apesar de dispensar apresentações e ser alvo de diversas discussões dos fãs do reality show, o ator se embalou no ritmo do funk americano para falar na canção quem ele é. "Sou Babu / Do Nós do Morro / Resistência / Vidi...