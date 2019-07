Magazine Confiança na continuidade

Apesar do momento complicado, Neil Thomson confia na continuidade da Orquestra, que conta com 50 músicos. “Eu sou otimista. Fomos levados a uma verdadeira bagunça no final da última temporada, mas estou feliz com o apoio do governo e isso me dá muita esperança para o futuro. Também estamos criando uma Associação de Amigos da OFG como forma de arrecadar dinheiro privado para ...