Magazine Conexão que não contamina Amamentação não deve ser interrompida mesmo se a mãe for contaminada pelo novo coronavírus. Cuidados de higiene e uso de máscara são indispensáveis nesses casos

Três meses depois do nascimento do segundo filho, a fisioterapeuta Deyseanne Moura, de 29 anos, sentiu febre e calafrios e suspeitou que poderia estar infectada pela Covid-19. Após a confirmação da doença, ela decidiu por conta própria parar de amamentar. Em uma semana, a goiana se arrependeu e quis voltar com o aleitamento materno, mas o pequeno Benjamim, hoje...