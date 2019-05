Magazine Concurso para mulheres plus size está com inscrições abertas em Goiás Para participar não é preciso ser modelo. Confira as regras

Mulheres plus size, com manequim a partir de 46, podem participar da primeira edição presencial do concurso Miss Plus Eco Goiás 2019, que acontece no dia 28 de junho em um teatro de Goiânia ainda a ser definido. O evento tem como principal objetivo resgatar a autoestima feminina, além da preocupação com a ecologia, valorizando a importância da preservação do mei...