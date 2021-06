Magazine Concurso literário está com inscrições abertas para autores goianos Concurso literário está com inscrições abertaVencedores do concurso Cidade Infundada levam prêmio de R$ 1 mil, além de integrar obra literária

O concurso literário Cidade Infundada está com inscrições abertas para autores goianos ou radicados em Goiás, amadores ou profissionais, até o dia 30 de junho de 2021. Os interessados devem enviar contos inéditos de ficção especulativa de no máximo 10 páginas com narrativas ambientadas na cidade de Goiânia. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site w...