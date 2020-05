Foi lançada nesta quarta-feira (20), o concurso fotográfico “Seu Olhar Sobre o Parque Estadual Serra de Caldas”, em comemoração aos 50 anos da unidade de conservação ambiental mais antiga do Estado. O parque abrange os municípios de Rio Quente, Caldas Novas e Marzagão.

No concurso, serão escolhidas 12 fotos para integrar um calendário especial com as belezas do parque por meio de votação no site da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O material poderá ser enviado até a próxima quarta (27), e o resultado será divulgado no dia 1º de junho.

A secretaria ressalva que, uma vez que todas as unidades de conservação ambiental do Estado de Goiás estão fechadas para visitação por conta da pandemia de Covid-19, as fotografias devem ser de acervo já existente. Todas as regras estão no site da Semad, que pode ser acessado aqui.

A secretária Andréa Vulcanis explica que a ação tem como objetivo promover as belezas da unidade de conservação que vão além da visão comum e já conhecida pela população. “Todos os visitantes e frequentadores assíduos do parque têm aquele cantinho especial preferido, alguns tesouros praticamente escondidos. É uma unidade muito rica, com uma beleza única. O que queremos é exatamente isso, retratar o que vai além do olhar”, diz.



Como participar

As fotografias deverão ser enviadas para o e-mail concursopescansemad@gmail.com, com o assunto “Concurso de Fotografia”. No corpo do e-mail, deverão constar os seguintes dados:

1) Nome completo do autor da fotografia

2) Título para fotografia

3) Data em que a foto foi capturada

4) Telefone e e-mail para contato

O participante deverá concordar com a cessão do uso das imagens enviadas para utilização institucional. A Comissão Setorial, composta pela chefe de Gabinete, subsecretário de Licenciamento Ambiental, subsecretária de Desenvolvimento Sustentável, diretor do parque e chefe de Comunicação Setorial, selecionará 20 fotos para votação no site da Semad. As doze fotografias mais votadas integrarão o calendário comemorativo dos 50 anos do parque, com lançamento previsto para o mês de setembro.



Serra de Caldas

Criado em 25 de setembro de 1970 por meio da Lei nº 7.282, assinada pelo ex-governador Otávio Lage, o parque, que abrange os municípios de Rio Quente, Caldas Novas e Marzagão, foi pioneiro nos esforços de preservação ambiental das áreas de beleza única e importância singular de fauna e flora no Estado de Goiás. Hoje já são 23 unidades de conservação, sendo 13 de proteção integral e 10 de uso sustentável.