Lowbrow

Sexta tem Concerto com o grupo Yas & The High Groove

A noite do Lowbrow Lab Arte & Boteco desta sexta-feira será de muito soul, funk, reggae, jazz e blues. Quem dará o tom será a banda Yas & The High Groove, que se apresenta a partir das 23 horas. O quarteto, que em suas apresentações tem uma pegada moderna e cheia de grooves, é formado por Yasmini Guimarães (vocal), Brunno Veiga (guitarra), Rafael Lenza (contrabaixo) e Eduardo Manzano (bateria). A banda apresentará interpretações de músicas de nomes como Amy Winehouse, Nina Simone, Etta James, Bob Marley, Bruno Mars, Sharon Jones, Joss Stone, Céu e Lauren Hill, entre outros. Até às 21 horas, os ingressos para a noite custam R$ 15 e, após esse horário, saem a R$ 20. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Reservas: 3991-6175.

Feira

Mercadinho das Pulgas estimula o consumo consciente

O estacionamento da loja Conserttus dará lugar, nesta sexta-feira, entre 17 e 21 horas, ao Mercadinho das Pulgas. Trata-se de um evento idealizado para o público infantil, onde as mamães poderão encontrar peças exclusivas para suas crianças feitas artesanalmente. Também é um espaço para a venda ou troca dos chamados desapegos, itens como roupas e brinquedos em ótimas condições com nenhum ou pouco uso. O Mercadinho das Pulgas reúne famílias para estimular o consumo responsável entre crianças e adultos. O objetivo do evento é ensinar às crianças o lado positivo do consumo. O evento também quer estimular o desapego de itens pessoais que estão em ótimo estado mas que não são mais utilizados e, assim, fazer com que esses produtos circulem ao invés de ficarem guardadas e ocupando espaço em casa. Av. T-4, nº 66, Setor Bueno.