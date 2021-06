Magazine Concentração bancária cai em 2020 com menor participação de bancos públicos Apenas entre bancos com carteiras comerciais, a concentração dos cinco maiores chega a 81,8%, redução de 1,9 ponto

A participação dos cinco maiores bancos do país no mercado de crédito caiu em 2020, mas o grupo ainda concentra 68,5% do mercado de crédito brasileiro, segundo relatório divulgado pelo BC (Banco Central) nesta segunda-feira (7). O percentual leva em conta também o setor não bancário, que engloba fintechs de crédito e cooperativas, por exemplo. Quando se consider...