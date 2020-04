O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu representação ética contra o cantor sertanejo Gusttavo Lima pela quantidade de bebida alcóolica ingerida pelo artista nas lives que têm feito durante a pandemia do coronavírus.

O órgão de regulamentação publicitária apresentou a ação após denúncias de internautas. Entre as irregularidades pode estar, também, a falta de mecanismo para o acesso de menores de idade.

Com o consumo excessivo de álcool durante as lives, o comportamento pode ser considerado um estímulo à ingestão irresponsável do produto, que é proibida para menores, entre outras coisas.

Defesas

O cantor e a Ambev, que é a marca das bebidas consumidas nos vídeos, têm 20 dias para se manifestar. Em nota, o Conar disse que as lives devem seguir os princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento.

“A direção do Conar, ao acolher a denúncia dos consumidores, destacou o formato inovador da comunicação publicitária para o momento vivido pelo país, mas considerou que ela deve ser conciliada com os princípios fundamentais da comunicação comercial do segmento, com a divulgação responsável de bebidas alcoólicas e sem fragilizar os cuidados para que não seja difundida ao crianças e adolescentes”, diz a nota.

A Ambev disse que, quando patrocina os artistas, envia um guia com as regras do Conar, mas reconheceu que algumas orientações não foram seguidas e, por isso, irá reforça-las.

A assessoria de Gusttavo Lima disse que o departamento jurídico está acompanhando o caso e irá se manifestar junto ao órgão dentro do prazo legal. Leia a nota:

Sobre a veiculação de que o cantor Gusttavo Lima está sendo processado pelo CONAR, a assessoria informa que o departamento jurídico já está acompanhando o caso, tratando-se, portanto, de uma citação de processo administrativo (representação ética – confidencial) em trâmite perante CONAR e não se trata de processo judicial.

A citação é para prestar esclarecimentos sobre as lives realizadas pelo artista.

Sendo assim, os esclarecimentos necessários serão prestados conforme determinado na referida citação.