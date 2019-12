Magazine Compulsão alimentar traz consequências graves para a saúde física e mental Quem sofre com o transtorno, sente a necessidade de comer, mesmo quando não está com fome ou apesar de já estar satisfeito

Ela sempre teve uma relação saudável e de prazer com o ator de comer. Doces, em geral, e brigadeiro, em particular, eram o ponto fraco. Mas o sinal de que alguma coisa estava fora do normal veio quando a quantidade ingerida – em especial durante a noite – invariavelmente resultava em sentimento de culpa. “Comia muito e depois batia o arrependimento. Foi quando...