(Foto: Divulgação/Laura Merril)

Estadão Conteúdo



O compositor e cantor original da canção I Love Rock 'n' Roll, um dos maiores sucessos de Joan Jett, Alan Merrill morreu neste fim de semana por complicações da covid-19. Ele tinha 69 anos.



Em posts nas redes sociais, sua filha, Laura, acrescentou que o pai vinha recentemente "dizendo que os sintomas de gripe que ele tinha não eram nada de mais", antes da sua internação. "Você não acha que vai acontecer com você ou com sua família forte. Mas acontece. Fique em casa, se não por você, pelos outros. Por meu pai. Essa coisa é real".



Alan nasceu em Nova York, mas foi em Londres que construiu sua carreira na música, com a banda Arrows (de Touch Too Much). Em 1975, ele escreveu e lançou I Love Rock 'n' Roll com os Arrows, como um tipo de resposta desbocada a It's Only Rock 'n' Roll, dos Rolling Stones.



A música só decolou depois da gravação de Joan Jett & The Blackhearts, sete anos depois. Nas redes sociais, a cantora lamentou a morte do colega. "Ainda consigo me lembrar de ver os Arrows na TV em Londres e ser tomada por aquela música que gritava 'hit' para mim", disse Joan.



Entre outras com as quais Merrill colaborou, estão o Runner, Meat Loaf e o cantor Rick Derringer.