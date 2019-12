Magazine Compositor André Luiz Machado lança disco gravado em parceria com o grego-britânico Manos Charalabop O trabalho, gravado em fevereiro no Centro Cultural UFG, é formado por um diálogo de oito peças que contrapõem perspectivas autorais da pós-modernidade compostas para piano ao longo da carreira por André Luiz Machado e interpretadas por Manos Charalabopoulos

O compositor goiano André Luiz Machado lança, nesta quarta-feira, às 19 horas, o álbum Espelho Duplo – Double Mirror (Works for Piano Solo), na Livraria Leitura do Goiânia Shopping. O disco foi gravado em parceria com o pianista grego-britânico Manos Charalabopoulos. O trabalho, gravado em fevereiro no Centro Cultural UFG, é formado por um diálogo de oito peças ...