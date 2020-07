Magazine Comportamentos condenáveis do passado voltam para assombrar a memória de ídolos e obras icônicas No momento em que estátuas são derrubadas e há revisões sobre figuras históricas, a maneira como as pessoas que lidam com arte se comportaram no passado, que ideias defenderam também é vasculhada

Quase 2 metros de altura, expressão rude e muito carisma. Essa foi a receita para que o ator John Wayne se tornasse o emblema do caubói norte-americano no cinema produzido pelos estúdios de Hollywood. Seus personagens em westerns conquistaram os suspiros das moças e a cumplicidade dos machões, que se projetavam naquele homem que, na tela, se mostrava rápido no ...