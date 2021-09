Magazine Complexo de Serranópolis receberá R$ 1,5 milhão em ações de preservação e pesquisa Um dos complexos mais importantes da América Latina, sítios de pinturas rupestres no interior de Goiás terá monitoramento a partir da próxima semana, de acord com o Iphan-GO

Símbolos da fauna e flora do Cerrado. Imagens ilustrativas de civilizações que habitaram o Brasil Central há 11 mil anos. Ícones visuais que ajudam a recontar parte de uma história distante. Os desenhos rupestres gravados nas pedras e grutas do complexo de Serranópolis destacam a importância de um dos conjuntos de sítios arqueológicos mais completos do Brasil. Localiz...