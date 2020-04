Em 3 de abril de 1938, quando a primeira edição do POPULAR saiu das impressoras de uma capital que ainda engatinhava, o mundo estava em convulsão. Hostilidades entre as potências levariam o planeta a uma segunda grande conflagração em um século que ainda nem chegara à metade. Líderes populistas impunham suas vontades alucinadas na Alemanha, na Itália, na Espanha. No Brasil, havíamos ingressado em uma ditadura, o Estado Novo de Getúlio Vargas, promulgado no ano anterior. A informação era preciosa, mas passava por censuras.

Hoje, 82 anos depois, o mundo está em convulsão, a maior de nosso século. A guerra é outra, não mais entre potências que ameaçam invadir fronteiras, mas contra um inimigo invisível, que fez o planeta puxar o freio de mão de maneira inédita em nosso tempo. Muita coisa mudou, mas se há algo que não perde a atualidade é o valor da informação correta e apurada, que possa ajudar a atravessar tempos turbulentos. O POPULAR, mais de oito décadas depois, continua nessa missão, já sem as censuras do passado, mas com os desafios do presente.

Até algumas semanas atrás, ninguém poderia imaginar que chegaríamos a este 3 de abril de 2020 em quarentena, em meio a tantas incertezas. Mas os fatos são assim, mudam de repente e nos exigem adaptações. Uma travessia que precisa ser feita com cautela e dados corretos. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, apurar a notícia, checar, contextualizar e conscientizar são as missões do jornalismo profissional, um dever que O POPULAR cumpre há mais de oito décadas, vocação reforçada neste momento, algo que pode salvar vidas.

Desde seu nascimento, o jornal testemunhou e contribuiu com informações responsáveis e trabalho jornalístico cidadão em outros períodos de crise. No acidente do césio 137, em Goiânia, nas tragédias naturais, nas instabilidades políticas e econômicas, diante de fatos inesperados, O POPULAR postou-se ao lado da sociedade, levando a ela dados confiáveis, ajudando as pessoas a compreender os acontecimentos de forma mais ampla e segura. Um compromisso assumido 82 anos atrás e que permanece de pé.