Magazine Completando 30 anos, Turma do Cabeça Oca celebra aniversário com lançamento de gibis Há três décadas, o cartunista Christie Queiroz publicava pela primeira vez as tirinhas no POPULAR

Quando tinha 5 anos, o cartunista, escritor e designer goiano Christie Queiroz pregou uma folha de papel no espelho do quarto e começou a fazer um autorretrato. Naquele instante, sua mãe entrou no cômodo e, espantada com a cena, disse: “Você é um cabeça oca mesmo”. A expressão ganhou forma, cores e aventuras e tornou-se seu maior sucesso. Há três décadas, ele ...