Magazine Companhia goiana de dança adapta projeto para a internet durante pandemia As transmissões de espetáculo e da videoaula acontecerão até o dia 16 de maio, sempre às 20h

Devido ao Covid-19, a Giro8 Cia de Dança, que estava com um projeto de circulação cultural de dança para ser realizado em vários municípios goianos, precisou ser repensado e adaptado para a internet. Com o objetivo de entreter e animar o público neste momento de quarentena, a companhia disponibiliza as transmissões do espetáculo “Antes que...Circulando” e da videoaula, n...