Companhia de teatro oferece oficinas de expressão de corpo e voz

Estão abertas as inscrições para as ações formativas da Cia. Teatral Oops! no segundo semestre. Serão duas oficinas, Processos de Criação (foto) ou Poética da Voz, abarcando diferentes técnicas e objetivos, que serão realizadas no Sesc Centro entre os dias 4 e 18 de agosto. Interessados podem se inscrever gratuitamente até esta quarta-feira. A Oficina de Processo de Criação...