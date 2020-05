Magazine Companheiro da lida e do lazer

No final da tarde, silêncio para ouvir a oração da hora do Ângelus. Pelas manhãs, uma boa moda de viola ou quem sabe até um causo contado pelo radialista para começar o dia de maneira divertida. O rádio foi o primeiro veículo de comunicação eletrônico que chegou à zona rural e por muito tempo, mesmo com a televisão, continuou sendo a principal fonte de comunicação par...