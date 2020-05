Magazine Companheira do chá Relíquias da roça

Hoje com design e tecnologia modernos, a chaleira evoluiu muito ao longo dos séculos. Aquela que tem jeitinho de roça geralmente era feita de ferro para ter robustez e resistência para ir às chamas do fogão à lenha. Embora seja pouco encontrada agora nesse material, as chaleiras ainda são muito presentes no cotidianos dos lares brasileiros. Mas essa história é bem antiga. A chal...