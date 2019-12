Magazine Como sobreviver à confraternização do trabalho sem arriscar a reputação e o emprego Especialistas em etiqueta e recursos humanos dão dicas sobre como se comportar e até o que vestir

O colega de trabalho passou o ano inteiro sem dar bom dia e, de repente, te abraça cheio de afeto e cumplicidade na revelação do amigo secreto. Calibrados pelo álcool, até os mais tímidos caem juntos no funk e sertanejo – rebolando até o chão –, pagando mico que será assunto nos corredores da empresa pelo resto do ano. Dezembro é o mês oficial das confraterniza...