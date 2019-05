Magazine Como prevenir

A febre do crossfit revelou o poder de barras, pesos, argolas suspensas e baldes com pó de magnésio para a turma que corre em busca da boa forma. Termos até então estranhos como WOD (workout of the day ou “treino do dia”) caíram na boca do povo que frequenta os ginásios (ou boxes, como preferem os crossfiteiros) que se espalharam pela cidade. Animada com a rotina de repeti...