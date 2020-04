1939/1945

Alemanha invade a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial, que duraria seis anos. O jornal mostrou os principais eventos do conflito, como a ocupação da França, o cerco de Stalingrado, a invasão dos Aliados no Dia D, o bombardeio a navios brasileiros, a formação da Força Expedicionária Brasileira, a derrota de Hitler e o ataque nuclear ao Japão.

1945/1954

O desfecho da Segunda Guerra Mundial, em 1945, também decretou o final da primeira Era Vargas. Getúlio estava no poder desde 1930, dando suporte a seus aliados estaduais, como Pedro Ludovico Teixeira. Ambos saíram do poder em 1945 e ambos voltaram. Getúlio teve um final trágico, cometendo suicídio em 1954, em meio a uma grave crise política.

1956/1960

Em um comício em Jataí em 1955, o candidato Juscelino Kubitschek prometeu que, se eleito, transferiria a capital federal para o Planalto Central. Assim que tomou posse, foi iniciada a construção de Brasília em terras goianas. A inauguração foi em 21 de abril de 1960, num marco que impulsionou o desenvolvimento do interior brasileiro, sobretudo, de Goiás.

1964/1985

A ditadura militar gerou em Goiás uma série de eventos dramáticos. Em 1968, com protestos estudantis, Goiânia viveu dias de confrontos, até mesmo dentro da Catedral Metropolitana. Do AI-5, no final de 1968, passando pela Anistia e chegando à morte de Tancredo Neves, primeiro presidente civil em duas décadas, O POPULAR acompanhou tudo.

1985/1992

Planos econômicos frustrados, congelamento de preços, quebra-quebra em capitais, hiperinflação. O governo Sarney foi engolfado por instabilidades de várias ordens, mas foi nesse período que o Brasil ganhou uma nova Constituição, em 1988. Primeiro presidente eleito após a ditadura, Fernando Collor foi uma decepção, sofrendo impeachment em 1992.

1994/2016

A eleição de Fernando Henrique Cardoso, na esteira da estabilização da moeda com a criação do Real, iniciou um período de várias crises, mas que manteve a normalidade democrática em sucessivos mandatos, de FHC, Lula e Dilma. Os protestos de 2013 e o impeachment de Dilma Rousseff, em 2016, foram motes para um novo período de agitação.