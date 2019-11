Magazine Como manter uma rotina de trabalho e ter uma vida saudável de bônus “Sempre que meu corpo pede, eu paro e descanso. Tomo cuidado com a exposição ao sol e não abro mão de uma folga semanal”, garante o garçom Roberto Toledo que trabalha como entregador de delivery e pedala 16 quilômetros por dia

Se locomover de casa até o trabalho por cerca de 10 km não é incomum, mas, quando essa distância é percorrida de bicicleta, a perspectiva da coisa muda. É o caso do garçom Roberto Toledo, 34 anos, que há três meses trabalha como entregador de delivery e pedala 16 quilômetros por dia para ir e voltar do ponto fixo onde aguarda as chamadas. O novo emprego, que serve par...